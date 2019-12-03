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До суду на допит у справі "ексберкутівців" прийшов голова МЗС часів Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, розпочав допит голови МЗС часів Януковича Леоніда Кожара, який є свідком захисту, передає кореспондент УНН.

Кожара нагадав, що на прикінці 2013 року також обіймав посаду чинного голови ОБСЄ(Організації з безпеки співробітництва в Європі).

Окрім того, він розповів про вплив на українську сторону щодо врегулювання ситуації у Києві у 2013-2014 роках під час акцій протесту.

“Так, 5 грудня 2013 року у Києві успішно пройшло міністерське засідання ОБСЄ на якому було присутньо понад 30 міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Загалом було близько 80 закордонних делегацій...Ми успішно завершили вливання в ОБСЄ. Але мої особисті враження, що на жаль ситуація до кінця 2013 року вийшла з під контролю. Відчувався дуже сильний іноземний вплив на цю ситуацію, і мої численні зустрічі з представниками іноземних держав говорили про те, що події на Майдані, і ті люди, які називали себе представниками опозиції користувалися надзвичайною підтримкою з боку іноземних держав та міжнародних організацій”, — розповів Кожара.

За його словами, це було викликано тим, що під час саміту 18 листопада 2013 року Україна не підписала угоду про асоціацію Україна-ЄС.

“Попри те, що тоді чинний голова держави Янукович, я та люди, які були до цього причетні (казали —ред.), що ми підпишемо цю асоціацію, але за певних умов. Це викликало негативний ефект з боку країн Європейського Союзу. Це також, накладалося на те, що Американська адміністрація та керівництво США вирішували в Україні свої геополітичні завдання, і Україна в цьому контексті була найлегшою та найдешевшою мішенню, щоб посилювати тиск для вирішення власних державних інтересів”, — сказав Кожара.

Нагадаємо, Пашинський та Парубій вже дали свідчення у справі “ексберкутівців”.

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