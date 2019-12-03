В суд на допрос по делу "экс-беркутовцев" пришел глава МИД времен Януковича

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, начал допрос главы МИД времен Януковича Леонида Кожары, который является свидетелем защиты, передает корреспондент УНН.

Кожара напомнил, что в конце 2013 года также занимал должность действующего председателя ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Кроме того, он рассказал о влиянии на украинскую сторону по урегулированию ситуации в Киеве в 2013-2014 годах во время акций протеста.

“Да, 5 декабря 2013 года в Киеве успешно прошло министерское заседание ОБСЕ на котором присутствовало более 30 министров иностранных дел стран ОБСЕ. Всего было около 80 иностранных делегаций... Мы успешно завершили вливание в ОБСЕ. Но мои личные впечатления, что к сожалению ситуация до конца 2013 года вышла из под контроля. Чувствовался очень сильное иностранное влияние на эту ситуацию, и мои многочисленные встречи с представителями иностранных государств говорили о том, что события на Майдане, и те люди, которые называли себя представителями оппозиции пользовались чрезвычайной поддержкой со стороны иностранных государств и международных организаций”, — рассказал Кожара.

По его словам, это было вызвано тем, что во время саммита 18 ноября 2013 года Украина не подписала соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

“Несмотря на то, что тогда действующий глава государства Янукович, я и люди, которые были к этому причастны (говорили — ред.), что мы подпишем эту ассоциацию, но при определенных условиях. Это вызвало негативный эффект со стороны стран Европейского Союза. Это также, накладывалось на то, что американская администрация и руководство США решали в Украине свои геополитические задачи, и Украина в этом контексте была легкой и дешевой мишенью, чтобы усиливать давление для решения собственных государственных интересов”, — сказал Кожара.

Напомним, Пашинский и Парубий уже дали показания по делу “экс-беркутовцев”.

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