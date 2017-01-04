До "схем Онищенка" причетні багато політиків - А.Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У “газових схемах” були замішані багато політиків. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Я б не називав так цю схему “схемою Онищенко”. До неї були причетні багато політиків. Вона функціонувала завдяки одному елементу — різниця в ціні,” — сказав він.
За його словами, цю практику широко використовували з 2010 по 2014 роки на біржах так звані компанії Сергія Курченка. Крім того, А.Коболєв зазначив, що ця схема насамперед гальмувала розвиток видобутку газу.
Нагадаємо, депутат Олександр Онищенко звинуватив президента Петра Порошенка у корупції, підкупі парламентарів та використанні правоохоронних органів для тиску на бізнесменів та політиків.
Як повідомляв УНН, 15 грудня НАБУ направило стороні захисту нардепа-втікача О.Онищенка запит на проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції.
Раніше заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький наголосив, що якщо народний депутат України Олександр Онищенко не надасть протягом 10 днів доказів стосовно його заяв про політичну корупцію, то доведеться закривати провадження.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.