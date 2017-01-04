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К "схемам Онищенко" причастны многие политики - А.Коболев

К "схемам Онищенко" причастны многие политики - А.Коболев

Киев • УНН

 • 12652 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В "газовых схемах" были замешаны многие политики. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Я бы не называл так эту схему "схема Онищенко". К ней были причастны многие политики. Она функционировала благодаря одному элементу - разница в цене", - сказал он.

По его словам, эта практика широко использовали с 2010 по 2014 годы на биржах так называемые компании Сергея Курченко. Кроме того, А.Коболев отметил, что эта схема в первую очередь тормозила развитие добычи газа.

Напомним, депутат Александр Онищенко обвинил президента Петра Порошенко в коррупции, подкупе парламентариев и использовании правоохранительных органов для давления на бизнесменов и политиков.

Как сообщал УНН, 15 декабря НАБУ направило стороне защиты нардепа беглого А.Онищенко запрос на проведение допроса подозреваемого в режиме видеоконференции.

Ранее заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что если народный депутат Украины Александр Онищенко не предоставит в течение 10 дней доказательств относительно его заявлений о политической коррупции, то придется закрывать производство.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

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