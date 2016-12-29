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До шкіл направили 640 тис. примірників хрестоматій для учнів початкової школи

До шкіл направили 640 тис. примірників хрестоматій для учнів початкової школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. До українських шкіл направили 640 тис. примірників хрестоматії сучасної дитячої літератури для початкової школи у двох томах. Про це УНН повідомили у прес-службі Міносвіти.

“Ми сподіваємось, що вже з початку другого семестру школярі 1-4 класів зможуть користуватися новими хрестоматіями. Таким чином, кожна дитина зможе ознайомитись із цікавими текстами сучасних письменників, які увійшли до оновленої програми для початкової школи з літературного читання”, — зазначає радник Міністра освіти і науки України Іванна Коберник.

Інститут модернізації змісту освіти розподілив усі книги між областями пропорційно до кількості учнів у регіонах України.

“Хрестоматії для 1-2 та 3-4 класів будуть у всіх шкільних бібліотеках України. МОН доставляє надруковані за державний кошт книги до обласних центрів. Розподілити між школами — це відповідальність обласних департаментів освіти” — наголосила І.Коберник.

В той же час, Донецька та Луганська області отримають додатковий тираж хрестоматії для 3-4 класів — в цих областях книгою будуть забезпечені всі учні. Це благодійна ініціатива “Видавництва Старого Лева”, яке передало 20 тис. додаткових примірників Хрестоматії для 3-4 класів для шкільних бібліотек Донецької та Луганської областей.

“В Донецькій області вже чекають тираж хрестоматії для початкової школи. Поява тут нових українських книжок дуже важлива. Ми вдячні за додатковий благодійний тираж „Видавництву Старого Лева“, який дозволить забезпечити всіх учнів 3-4 класів творами для читання сучасних українських авторів. Ми зробимо все необхідне, щоб Хрестоматії потрапили до шкільних бібліотек до закінчення канікул”, — повідомив заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокозї.

Нагадаємо, 16 грудня Міносвіти презентувало хрестоматію сучасної дитячої літератури у двох томах.

 

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