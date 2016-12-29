В школы направили 640 тыс. экземпляров хрестоматии для учащихся начальной школы

"Мы надеемся, что уже с начала второго семестра школьники 1-4 классов смогут пользоваться новыми хрестоматиями. Таким образом, каждый ребенок сможет ознакомиться с интересными текстами современных писателей, которые вошли в обновленную программу для начальной школы по литературному чтению", - отмечает советник Министра образования и науки Украины Иванна Коберник.

Институт модернизации содержания образования распределил все книги между областями пропорционально количеству учеников в регионах Украины.

"Хрестоматии для 1-2 и 3-4 классов будут во всех школьных библиотеках Украины. МОН доставляет напечатанные за государственный счет книги в областные центры. Распределить между школами - это ответственность областных департаментов образования", - отметила И.Коберник.

В то же время, Донецкая и Луганская области получат дополнительный тираж хрестоматии для 3-4 классов - в этих областях книгой будут обеспечены все ученики. Это благотворительная инициатива "Издательства Старого Льва", которое передало 20 тыс. дополнительных экземпляров Хрестоматии для 3-4 классов для школьных библиотек Донецкой и Луганской областей.

"В Донецкой области уже ждут тираж хрестоматии для начальной школы. Появление здесь новых украинских книг очень важно. Мы благодарны за дополнительный благотворительный тираж "Изданию Старого Лева", который позволит обеспечить всех учащихся 3-4 классов произведениями для чтения современных украинских авторов. Мы сделаем все необходимое, чтобы Хрестоматии попали в школьные библиотеки до окончания каникул", - сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз.

Напомним, 16 декабря Минобразования представило хрестоматию современной детской литературы в двух томах.