До руйнації банківської системи в Україні доклав зусиль комітет нардепа С.Рибалки - політолог

КИЇВ. 31 травня. УНН. Комітет ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності під головуванням нардепа Сергія Рибалки (від “Радикальної партії”) за три роки своєї роботи не зробив нічого для захисту банківського сектору і не вжив жодних заходів з метою протистояння тим чи іншим рішенням регулятора, які привели до плачевних наслідків. Про це у коментарі УНН розповів політолог Олег Соскін.