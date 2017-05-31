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До руйнації банківської системи в Україні доклав зусиль комітет нардепа С.Рибалки - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Комітет ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності під головуванням нардепа Сергія Рибалки (від “Радикальної партії”) за три роки своєї роботи не зробив нічого для захисту банківського сектору і не вжив жодних заходів з метою протистояння тим чи іншим рішенням регулятора, які привели до плачевних наслідків. Про це у коментарі УНН розповів політолог Олег Соскін.

До руйнації банківської системи в Україні доклав зусиль комітет нардепа С.Рибалки - політолог

За його словами, такого слабкого банківського комітету в Україні ще не було.

“На жаль, цей комітет по суті не працює так, як повинен працювати комітет будь-якого законодавчого вищого органу.
У нас за три роки, а саме стільки працює діючий склад банківського комітету ВРУ, було повністю знищено банківську систему, ліквідовано 92 банки. І комітет мав би опікуватися станом банківської системи, аналізувати його, однак маємо протилежне”, — сказав він.

За словами О.Соскіна, з вини профільного комітету стало можливим порушення законодавства, зокрема в частині наділення НБУ правом набувати боргові зобов’язання уряду.

“Є закон про НБУ, там чітко записано, що НБУ не має права набувати боргові зобов’язання уряду, а зараз ця стаття порушена! Закон порушений! На сьогодні 70% всіх боргових зобов’язань уряду знаходиться в руках НБУ. І це компетенція комітету ВРУ! Компетенція комітету слідкувати за виконанням закону.

Цей же комітет давив, щоб Гонтареву прибирали? Вони ж тепер повинні нести відповідальність, бо вона ж втекла? Її немає на посаді, обов’язки свої вона не виконує... А що ми маємо: 300% девальвацію національної валюти, величезний конфлікт навколо ПриватБанку... А комітет де? Він хоч раз заслухав хоч одну проблему?

Комітет лише доклав руки до руйнації банківської системи. Тут треба говорити про корупцію, про особисті інтереси членів комітету, швидше за все, які пов’язані із певними банками”, — пояснив політолог.

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Він також додав, що банківський комітет попри таку можливість не прийняв закон щодо роздержавлення державних банків та про російські банки.

“Вони реально нічого не зробили”, — додав О.Соскін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ створюють ТСК для розслідування бізнесу очільника банківського комітету ВРУ С.Рибалки. Вказану ініціативу вже підтримали депутати із різних фракцій та позафракційні.

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