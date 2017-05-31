К разрушению банковской системы в Украине приложил усилия комитет нардепа С.Рыбалки - политолог

КИЕВ. 31 мая. УНН. Комитет ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности под председательством нардепа Сергея Рыбалки (от "Радикальной партии") за три года своей работы не сделал ничего для защиты банковского сектора и не принял никаких мер с целью противостояния тем или иным решением регулятора, которые привели к плачевным последствиям. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Олег Соскин.