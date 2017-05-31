К разрушению банковской системы в Украине приложил усилия комитет нардепа С.Рыбалки - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Комитет ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности под председательством нардепа Сергея Рыбалки (от "Радикальной партии") за три года своей работы не сделал ничего для защиты банковского сектора и не принял никаких мер с целью противостояния тем или иным решением регулятора, которые привели к плачевным последствиям. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Олег Соскин.
По его словам, такого слабого банковского комитета в Украине еще не было.
“К сожалению, этот комитет по сути не работает так, как должен работать комитет любого законодательного вышестоящего органа.
У нас за три года, а именно столько работает действующий состав банковского комитета ВРУ, было полностью уничтожено банковскую систему, ликвидировано 92 банка. И комитет должен заниматься состоянием банковской системы, анализировать его, однако имеем обратное”, — сказал он.
По словам О.Соскина, по вине профильного комитета стало возможным нарушение законодательства, в частности в части наделения НБУ правом приобретать долговые обязательства правительства.
“Есть закон о НБУ, там четко записано, что НБУ не имеет права приобретать долговые обязательства правительства, а сейчас эта статья нарушена! Закон нарушен! На сегодня 70% всех долговых обязательств правительства находится в руках НБУ. И это компетенция комитета ВРУ! Компетенция комитета следить за исполнением закона.
Этот же комитет давил, чтобы Гонтареву убирали? Они теперь должны нести ответственность, ведь она сбежала? Ее нет на должности, обязанности свои он не выполняет ... А что мы имеем: 300% девальвацию национальной валюты, огромный конфликт вокруг ПриватБанка ... А комитет где? Он хоть раз заслушал хоть одну проблему?
Комитет только приложил руку к разрушению банковской системы. Здесь надо говорить о коррупции, о личных интересах членов комитета, скорее всего, связанных с определенными банками”, — пояснил политолог.
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Он также добавил, что банковский комитет, несмотря на такую возможность, не принял закон о разгосударствлении государственных банков и о российских банках.
“Они реально ничего не сделали”, — добавил О.Соскин.
Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ создают ВСК для расследования бизнеса главы банковского комитета ВРУ С.Рыбалки. Указанную инициативу уже поддержали депутаты из разных фракций и внефракционных.