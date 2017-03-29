До розслідування нападу на консульство в Луцьку задіють групу СБУ зі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Для об’єктивного розслідування нічного теракту щодо консульства Польщі у Луцьку з Києва виїхала слідча група Служби безпеки України. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління СБУ на Волині Юрій Фелонюк, передає УНН.
“З міста Києва для об’єктивного розслідування та допомоги в розслідуванні цього кримінального провадження виїхала група фахівців з центрального управління СБУ”, — повідомив Ю.Фелонюк.
Він зауважив, що під час першочергових слідчих заходів вже є певні зачіпки.
Нагадаємо, що близько 00:40 год. 29 березня 2017 року до чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло повідомлення про вибух на території консульства.
Як повідомляв УНН, прокуратура Волинської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в консульстві Польщі у Луцьку і кваліфікувала його як терористичний акт.