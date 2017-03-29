Для расследования нападения на консульство в Луцке задействуют группу СБУ из столицы

“Из города Киева для объективного расследования и помощи в расследовании этого уголовного производства выехала группа специалистов из центрального управления СБУ”, — сообщил Ю.Фелонюк.

Он отметил, что во время первоочередных следственных мероприятий уже есть определенные зацепки.

Напомним, что около 00:40 ч. 29 марта 2017 в дежурную часть Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области поступило сообщение о взрыве на территории консульства.

Как сообщал УНН, прокуратура Волынской области открыла уголовное производство по факту взрыва в консульстве Польши в Луцке и квалифицировала его как террористический акт.