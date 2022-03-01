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The Washington Post

До Росії почали прибувати перші мішки з трупами та ешелони з пораненими – МВС

До Росії почали прибувати перші мішки з трупами та ешелони з пораненими – МВС

Київ • УНН

 • 247890 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні до Росії почали прибувати перші мішки з трупами та ешелони з пораненими російськими військовими. Про це у своєму відеозверненні розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати. Відсьогодні до Росії прибувають перші ешелони з пораненими, і цього теж сховати Російській Федерації не вдасться", — сказав Денисенко.

Він закликав українців, які мають родичів та близьких у Росії, зв’язатися з ними, розповісти їм про ситуацію в Україні та надіслати матеріали про полонених.

"Наша головна задача – зробити так, щоб вони займалися собою, а не нами. Тому ще раз закликаю: дзвоніть до своїх знайомих, близьких у Росію, розказуйте, розказуйте і ще раз розказуйте. Чим більше вони будуть деморалізовані, тим легше буде нам тут воювати на фронті", – додав Денисенко.

Нагадаємо

Орієнтовні втрати Російської Федерації за п'ять діб загарбницької війни в Україні становлять 5710 російських військових.

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