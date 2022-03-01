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В Россию начали прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными – МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня в Россию начали прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными российскими военными. Об этом в своем видеообращении рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, российская власть уже не сможет скрыть. С сегодняшнего дня в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными, и этого тоже спрятать в Российской Федерации не удастся", — сказал Денисенко.

Он призвал украинцев, у которых есть родственники и близкие в России, связаться с ними, рассказать им о ситуации в Украине и прислать материалы о пленных.

"Наша главная задача – сделать так, чтобы они занимались собой, а не нами. Поэтому еще раз призываю: звоните своим знакомым, близким в Россию, рассказывайте, рассказывайте и еще раз рассказывайте. Чем больше они будут деморализованы, тем легче будет нам здесь воевать на фронте", – добавил Денисенко.

Напомним

Ориентировочные потери Российской Федерации за пять суток захватнической войны в Украине  составляют 5710 российских военных.

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