До рішення ЄС про санкції проти РФ приєднались ще чотири країни

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Чотири країни приєдналися до грудневого рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації. Серед країн, які підтримали економічні санкції - Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.