К решению ЕС о санкциях против РФ присоединились еще четыре страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Четыре страны присоединились к декабрьскому решению Совета Европейского Союза о продлении санкций против Российской Федерации. Среди стран, которые поддержали экономические санкции - Черногория, Албания, Норвегия и Украина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини.
"Решение Совета ЕС продолжает ограничительные меры на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, указанные страны обязались обеспечить свою внутреннюю политику с соответствующим решением Совета ЕС.
"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини.
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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, если Кремль не освободит украинских моряков.