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До річниці Революції Гідності в Києві встановлять три виставки

До річниці Революції Гідності в Києві встановлять три виставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. До 5-річчя Революції Гідності в центрі столиці України встановлять три виставкові експозиції, зокрема покажуть як виглядатиме майбутній меморіал Героїв небесної сотні. Про це розповіла журналісту УНН куратор виставкових проектів Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

“В планах є три виставки. Насамперед це виставка довкола стели (Монумент Незалежності – ред.) під назвою “100 років боротьби”, яка показує Революцію Гідності в контексті боротьби за незалежність починаючи з початку 20 століття. Ми хочемо показати як багато паралелей є між цими подіями”- повідомила Ольга Сало.

Друга виставка буде представлена мистецькою інсталяцією “Сторожа”, яка присвячена Небесній сотні.

“Це 12 полотен в стилі сучасного сакрального мистецтва, передбачено також відео-арт. Головна ідея цієї виставки подати емоційне настроєве відчуття і осмислення хто такі герої Небесної сотні і їхня роль”, - зазначила вона.

Третя експозиція буде розміщена на алеї Героїв небесної сотні. Бічну огорожу перетворять у інформаційний майданчик, де буде зображено як виглядатиме майбутній меморіал Героїв небесної сотні. Його доповнять світлини з елементи живописного полотна "Щаслива Україна", яке розмальовували майданівці одразу після трагічних подій у 2014 році.

Додамо, що у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.

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