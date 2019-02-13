До річниці Революції Гідності в Києві встановлять три виставки

“В планах є три виставки. Насамперед це виставка довкола стели (Монумент Незалежності – ред.) під назвою “100 років боротьби”, яка показує Революцію Гідності в контексті боротьби за незалежність починаючи з початку 20 століття. Ми хочемо показати як багато паралелей є між цими подіями”- повідомила Ольга Сало.



Друга виставка буде представлена мистецькою інсталяцією “Сторожа”, яка присвячена Небесній сотні.



“Це 12 полотен в стилі сучасного сакрального мистецтва, передбачено також відео-арт. Головна ідея цієї виставки подати емоційне настроєве відчуття і осмислення хто такі герої Небесної сотні і їхня роль”, - зазначила вона.



Третя експозиція буде розміщена на алеї Героїв небесної сотні. Бічну огорожу перетворять у інформаційний майданчик, де буде зображено як виглядатиме майбутній меморіал Героїв небесної сотні. Його доповнять світлини з елементи живописного полотна "Щаслива Україна", яке розмальовували майданівці одразу після трагічних подій у 2014 році.



Додамо, що у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.