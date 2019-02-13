К годовщине Революции Достоинства в Киеве установят три выставки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. К 5-летию Революции Достоинства в центре столицы Украины установят три выставочные экспозиции, в частности покажут как будет выглядеть будущий мемориал Героев небесной сотни. Об этом рассказала журналисту УНН куратор выставочных проектов Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало.
"В планах есть три выставки. Прежде всего это выставка вокруг стелы (Монумент Независимости - ред.) Под названием "100 лет борьбы", которая показывает Революцию Достоинства в контексте борьбы за независимость начиная с 20 века. Мы хотим показать как много параллелей между этими событиями ", - сообщила Ольга Сало.
Вторая выставка будет представлена художественной инсталляцией "Сторожа", которая посвящена Небесной сотни.
"Это 12 полотен в стиле современного сакрального искусства, предусмотрено также видео-арт. Главная идея этой выставки подать эмоциональное настроением ощущения и осмысления кто такие герои Небесной сотни и их роль ", - отметила она.
Третья экспозиция будет размещена на аллее Героев небесной сотни. Боковую ограду превратят в информационную площадку, где будет изображена как будет выглядеть будущий мемориал Героев небесной сотни. Его дополнят фотографии с элементы живописного полотна "Счастливая Украина", которое разрисовывали майдановцы сразу после трагических событий в 2014 году.
Добавим, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.