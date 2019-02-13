К годовщине Революции Достоинства в Киеве установят три выставки

"В планах есть три выставки. Прежде всего это выставка вокруг стелы (Монумент Независимости - ред.) Под названием "100 лет борьбы", которая показывает Революцию Достоинства в контексте борьбы за независимость начиная с 20 века. Мы хотим показать как много параллелей между этими событиями ", - сообщила Ольга Сало.



Вторая выставка будет представлена художественной инсталляцией "Сторожа", которая посвящена Небесной сотни.



"Это 12 полотен в стиле современного сакрального искусства, предусмотрено также видео-арт. Главная идея этой выставки подать эмоциональное настроением ощущения и осмысления кто такие герои Небесной сотни и их роль ", - отметила она.



Третья экспозиция будет размещена на аллее Героев небесной сотни. Боковую ограду превратят в информационную площадку, где будет изображена как будет выглядеть будущий мемориал Героев небесной сотни. Его дополнят фотографии с элементы живописного полотна "Счастливая Украина", которое разрисовывали майдановцы сразу после трагических событий в 2014 году.



Добавим, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.