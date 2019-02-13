К годовщине Революции Достоинства в Киеве установят три выставки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64493 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85866 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131386 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130158 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125202 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161442 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117845 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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К годовщине Революции Достоинства в Киеве установят три выставки

К годовщине Революции Достоинства в Киеве установят три выставки

Киев  •  УНН

 • 15122 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. К 5-летию Революции Достоинства в центре столицы Украины установят три выставочные экспозиции, в частности покажут как будет выглядеть будущий мемориал Героев небесной сотни. Об этом рассказала журналисту УНН куратор выставочных проектов Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало.

"В планах есть три выставки. Прежде всего это выставка вокруг стелы (Монумент Независимости - ред.) Под названием "100 лет борьбы", которая показывает Революцию Достоинства в контексте борьбы за независимость начиная с 20 века. Мы хотим показать как много параллелей между этими событиями ", - сообщила Ольга Сало.

Вторая выставка будет представлена художественной инсталляцией "Сторожа", которая посвящена Небесной сотни.

"Это 12 полотен в стиле современного сакрального искусства, предусмотрено также видео-арт. Главная идея этой выставки подать эмоциональное настроением ощущения и осмысления кто такие герои Небесной сотни и их роль ", - отметила она.

Третья экспозиция будет размещена на аллее Героев небесной сотни. Боковую ограду превратят в информационную площадку, где будет изображена как будет выглядеть будущий мемориал Героев небесной сотни. Его дополнят фотографии с элементы живописного полотна "Счастливая Украина", которое разрисовывали майдановцы сразу после трагических событий в 2014 году.

Добавим, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.

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