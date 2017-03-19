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До річниці авіакатастрофи Boeing у Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник загиблим

Київ • УНН

 • 12182 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Ростові-на-Дону до річниці трагедії авіакатастрофи Boeing 737-800 компанії FlyDubai відкрили пам’ятник загиблим, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Композиція встановлена у сквері перед входом до будівлі аеропорту, в якому сталася аварія.

Пам’ятник заввишки близько чотирьох метрів складається з трьох гранітних колон і вертикальної плити з вигравіруваними іменами загиблих. Біля підніжжя плити встановлено статую пташки, яка символізує зв’язок землі і неба.

Нагадаємо, під час аварії Boeing в Ростові-на-Дону 19 березня минулого року загинули 55 пасажирів і шість членів екіпажу.

Міждержавний авіаційний комітет встановив, що причиною аварії стало те, що літак заходив на посадку в режимі ручного пілотування за важких погодних умов.

Як повідомляв УНН, за даними МЗС України, серед загиблих було вісім українців, у тому числі дитина.

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