До річниці авіакатастрофи Boeing у Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник загиблим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Ростові-на-Дону до річниці трагедії авіакатастрофи Boeing 737-800 компанії FlyDubai відкрили пам’ятник загиблим, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Композиція встановлена у сквері перед входом до будівлі аеропорту, в якому сталася аварія.
Пам’ятник заввишки близько чотирьох метрів складається з трьох гранітних колон і вертикальної плити з вигравіруваними іменами загиблих. Біля підніжжя плити встановлено статую пташки, яка символізує зв’язок землі і неба.
Нагадаємо, під час аварії Boeing в Ростові-на-Дону 19 березня минулого року загинули 55 пасажирів і шість членів екіпажу.
Міждержавний авіаційний комітет встановив, що причиною аварії стало те, що літак заходив на посадку в режимі ручного пілотування за важких погодних умов.
Як повідомляв УНН, за даними МЗС України, серед загиблих було вісім українців, у тому числі дитина.