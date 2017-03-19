К годовщине авиакатастрофы Boeing в Ростове-на-Дону открыли памятник погибшим
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Ростове-на-Дону к годовщине трагедии авиакатастрофы Boeing 737-800 компании FlyDubai открыли памятник погибшим, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Композиция установлена в сквере перед входом в здание аэропорта, в котором произошла авария.
Памятник высотой около четырех метров состоит из трех гранитных колонн и вертикальной плиты с выгравированными именами погибших. У подножия плиты установлена статуя птицы, символизирующей связь земли и неба.
Напомним, во время крушения Boeing в Ростове-на-Дону 19 марта прошлого года погибли 55 пассажиров и шесть членов экипажа.
Межгосударственный авиационный комитет установил, что причиной аварии стало то, что самолет заходил на посадку в режиме ручного пилотирования в тяжелых погодных условиях.
Как сообщал УНН, по данным МИД Украины, среди погибших было восемь украинцев, в том числе ребенок.