До ПЦУ перейшло майже 500 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 496 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, 24 березня, до ПЦУ перейшло 5 парафій: Свято-Преображенська церква с. Кураш у Рівненській області; Свято-Іуліанівська церква с. Соломіївка у Рівненській області; Церква Святої Тамари с. Тамарине у Миколаївській області; Церква Св. вмч. Димитрія с. Пилиповичі у Київській області; Свято-Миколаївська церква с. Переспа у Волинській області; Церква Святого Феодосія Чернігівського с. Мізяків у Вінницькій області.
Нагадаємо, субота, 30 березня, оголошено національним днем молитви і посту в намірі виборів президента України.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні кількість парафій, які перейшли до ПЦУ, становила 488.