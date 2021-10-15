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До ПЦУ перейшла ще одна парафія Московського патріархату

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. До Православної церкви України перейшла ще одна парафія на Вінниччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПЦУ.

Цитата

“Родина помісної Української Православної Церкви продовжує зростати! У день свята Покрова Пресвятої Богородиці громада Покровського храму с. Ходаки Жмеринського району Вінницької області відзначила своє перше престольне свято у складі ПЦУ”, — йдеться в повідомленні.

Цитата

Повідомляється, що рішення “вийти з підпорядкування Російській Православній Церкві в Україні і приєднатися до Православної Церкви України було ухвалено громадою ще наприкінці серпня, а напередодні престольного свята завершився процес реєстрації статуту у новій редакції”. “Опікуватися парафією с. Ходаки доручено протоієрею Василію Короваю”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

В липні 2019 року в Україні було зафіксовано призупинення процесу переходу парафіяльних храмів Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в квітні 2021 року повідомляв, що за два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій.

Епіфаній також заявляв, що майже за кожною парафією, що приєдналась до Православної церкви України, є позов з боку “Російської православної церкви” (УПЦ МП — ред.), намагаючись зупинити перехід вірян до ПЦУ.

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