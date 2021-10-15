К ПЦУ перешел еще один приход Московского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. К Православной церкви Украины перешел еще один приход Винницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПЦУ.
Цитата
“Семья поместной Украинской Православной Церкви продолжает расти! В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы община Покровского храма с. Ходоки Жмеринского района Винницкой области отметила свой первый престольный праздник в составе ПЦУ”, — говорится в сообщении.
Цитата
Сообщается, что решение “выйти из подчинения Русской Православной Церкви в Украине и присоединиться к Православной Церкви Украины было принято общиной еще в конце августа, а накануне престольного праздника завершился процесс регистрации устава в новой редакции”. “Заниматься приходом с. Ходоки поручено протоиерею Василию Караваю”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В июле 2019 года в Украине было зафиксировано приостановлении процесса перехода приходских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в апреле 2021 года сообщал, что за два года до Православной церкви Украины присоединилось около 700 приходов.
Епифаний также заявлял, что почти за каждым приходом, присоединившимся к Православной церкви Украины, есть иск со стороны “Русской православной церкви” (УПЦ МП — ред.), пытаясь остановить переход верующих к ПЦУ.