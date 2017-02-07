До психлікарні госпіталізували власницю квартири у Львові, де вчора стався вибух
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчора у Львові у житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух. Про це проінформували у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, повідомляє УНН.
Вибух невідомого предмету трапився на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у ванній кімнаті. Унаслідок вибуху постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито вхідні двері та 3 вікна квартири. Під час вибуху у квартирі нікого не було. Вогнем також знищено речі домашнього вжитку на площі 3 м2.
В ДСНС також повідомили, що власницею квартири, в якій трапився інцидент, є жінка, 1963 р. н.. За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, через неадекватну поведінку власницю помешкання госпіталізували у Львівську обласну державну клінічну психіатричну лікарню для обстеження.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вибух пролунав у львівській квартирі.