До психлікарні госпіталізували власницю квартири у Львові, де вчора стався вибух

Вибух невідомого предмету трапився на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у ванній кімнаті. Унаслідок вибуху постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито вхідні двері та 3 вікна квартири. Під час вибуху у квартирі нікого не було. Вогнем також знищено речі домашнього вжитку на площі 3 м2.

В ДСНС також повідомили, що власницею квартири, в якій трапився інцидент, є жінка, 1963 р. н.. За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, через неадекватну поведінку власницю помешкання госпіталізували у Львівську обласну державну клінічну психіатричну лікарню для обстеження.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вибух пролунав у львівській квартирі.