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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В психбольницу госпитализировали хозяйку квартиры во Львове, где вчера произошел взрыв

Киев • УНН

 • 7106 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вчера во Львове в жилом доме на улице Выговского, 3а произошел взрыв. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, сообщает УНН.

В психбольницу госпитализировали хозяйку квартиры во Львове, где вчера произошел взрыв

Взрыв неизвестного предмета произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате. В результате взрыва пострадавших нет. Взрывной волной выбиты входные двери и 3 окна квартиры. Во время взрыва в квартире никого не было. Огнем также уничтожены вещи домашнего обихода на площади 3 м2.

В ГосЧС также сообщили, что владелицей квартиры, в которой произошел инцидент, является женщина, 1963 г.р. Как сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, из-за неадекватного поведения владелицу квартиры госпитализировали во Львовскую областную государственную клиническую психиатрическую больницу для обследования.

Напомним, как сообщал УНН, взрыв прогремел во львовской квартире.

Украинские Национальные Новости

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