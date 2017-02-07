В психбольницу госпитализировали хозяйку квартиры во Львове, где вчера произошел взрыв

Взрыв неизвестного предмета произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате. В результате взрыва пострадавших нет. Взрывной волной выбиты входные двери и 3 окна квартиры. Во время взрыва в квартире никого не было. Огнем также уничтожены вещи домашнего обихода на площади 3 м2.

В ГосЧС также сообщили, что владелицей квартиры, в которой произошел инцидент, является женщина, 1963 г.р. Как сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, из-за неадекватного поведения владелицу квартиры госпитализировали во Львовскую областную государственную клиническую психиатрическую больницу для обследования.

Напомним, как сообщал УНН, взрыв прогремел во львовской квартире.