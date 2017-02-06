До прибирання вулиць і доріг Києва задіяли більше 260 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із ночі понеділка, 6 лютого, 267 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання працюють на вулично-дорожній мережі Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Станом на 06:00 було 4 рази проведено повний комплекс робіт із оброблення та очищення доріг від снігу, а станом на 08:30 такі роботи виконувалися вп’яте, адже опади не припиняються, та буквально за 2 години почищені дороги знову накриває сніг”, — сказано у повідомленні.
Так, за інформацією прес-служби, вночі, щоб впоратися з такою інтенсивністю снігу та забезпечити на ранок проїзний стан доріг, очищення проводилося колонами снігоприбиральної техніки в складі 5-9 машин. Зранку великі колони були розбиті на менші в складі до 3 одиниць спецтехніки, щоб не заважати руху автотранспорту.
Бригади з ручного прибирання і трактори зі спеціальним обладнанням працюють на тротуарах і зупинках громадського транспорту, які обслуговують автодорівці.
Також зазначається, що протягом доби підприємства “Київавтодору” використали 1753 тонн солі та 1462 тонн піщано-соляної суміші. Дорожники продовжують роботи в посиленому режимі, до прибирання вулично-дорожньої мережі задіяна вся наявна техніка та людські ресурси.
Нагадаємо, що з 06:00 ранку до столиці було обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.