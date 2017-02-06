В уборке улиц и дорог Киева задействованы более 260 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С ночи понедельника, 6 февраля, 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке работают на улично-дорожной сети Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"По состоянию на 6:00 был 4 раза проведен полный комплекс работ по обработке и очистке дорог от снега, а по состоянию на 8:30 такие работы выполнялись в пятый раз, ведь осадки не прекращаются, и буквально за 2 часа очищенные дороги снова накрывает снег", - говорится в сообщении.
Так, по информации пресс-службы, ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездное состояние дорог, очистка проводилось колоннами снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром большие колонны были разбиты на меньшие в составе до 3 единиц спецтехники, чтобы не мешать движению автотранспорта.
Бригады по ручной уборке и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта.
Также отмечается, что в течение суток предприятия "Киевавтодора" использовали 1753 тонн соли и 1462 тонн песчано-соляной смеси. Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, в уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы.
Напомним, что с 06:00 утра в столицу был ограничен въезд крупногабаритного транспорта.