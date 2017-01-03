До прибирання снігу в Києві залучено 45 бригад комунальників

За даними відомства, аби не допустити утворення ожеледиці та організувати безпечне пересування пішоходів, у столиці 45 бригад із ручного прибирання наразі прибирають сніг. Зокрема, проводять очистку від снігу та обробку посипальними матеріалами підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту та тротуарів, які закріплені за підприємствами КК “Київавтодор”. Про це інформують у зазначеному комунальному підприємстві. Окрім того, для прибирання тротуарів активно використовується снігоприбиральна техніка.

Таким чином, ситуація на балансовій вулично-дорожній мережі знаходиться під постійним контролем керівництва корпорації.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов у Києві, зранку до прибирання снігу задіяно 228 одиниць снігоприбиральної техніки та 20 бригад дорожніх робітників.