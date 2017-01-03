К уборке снега в Киеве привлечены 45 бригад коммунальщиков

По данным ведомства, чтобы не допустить образования гололеда и организовать безопасное передвижение пешеходов, в столице 45 бригад по ручной уборке сейчас убирают снег. В частности, проводят очистку от снега и обработку посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок общественного транспорта и тротуаров, которые закреплены за предприятиями КК “Киевавтодор”. Об этом информируют в указанном коммунальном предприятии. Кроме того, для уборки тротуаров активно используется снегоуборочная техника.

Таким образом, ситуация на балансовой улично-дорожной сети находится под постоянным контролем руководства корпорации.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Киеве, с утра к уборке снега привлечены 228 единиц снегоуборочной техники и 20 бригад дорожных рабочих.