К уборке снега в Киеве привлечены 45 бригад коммунальщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве к уборке снега привлечены 45 бригад по ручной уборке дорог. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По данным ведомства, чтобы не допустить образования гололеда и организовать безопасное передвижение пешеходов, в столице 45 бригад по ручной уборке сейчас убирают снег. В частности, проводят очистку от снега и обработку посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок общественного транспорта и тротуаров, которые закреплены за предприятиями КК “Киевавтодор”. Об этом информируют в указанном коммунальном предприятии. Кроме того, для уборки тротуаров активно используется снегоуборочная техника.
Таким образом, ситуация на балансовой улично-дорожной сети находится под постоянным контролем руководства корпорации.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Киеве, с утра к уборке снега привлечены 228 единиц снегоуборочной техники и 20 бригад дорожных рабочих.