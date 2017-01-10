До прибирання снігу у столиці залучено 262 одиниці техніки – Київавтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Для прибирання та вивезення снігу у столиці залучено 54 бригади та 262 одиниці техніки, повідомила на сторінці у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор", передає УНН.
“Прибирання та вивезення снігу з вулиць і доріг столиці забезпечують 262 одиниці снігоприбиральної техніки”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у “Київавтодорі” уточнили, що до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу вдень залучено 54 бригади з ручного прибирання у складі 376 осіб, які працюють над очищенням зупинок громадського транспорту, підходів до підземних та наземних пішохідних переходів, сходових маршів та тротуарів, що утримуються підприємствами корпорації.
До очищення тротуарів, за даними корпорації, також залучено снігоприбиральну техніку.
“Нагадаємо, що за останню добу з вулично-дорожньої мережі столиці вивезено майже 6,5 тис. т снігу, а з початку осінньо-зимового періоду вивезено понад 32 тис. т снігу”, — йдеться у повідомленні.
У “Київавтодорі” наголосили, що дорожники продовжуватимуть роботи на вулично-дорожній мережі столиці до повного очищення від снігу балансових ділянок доріг і тротуарів. Сніг вивозять на майданчики для тимчасового накопичення снігу.