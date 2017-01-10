К уборке снега в столице привлечено 262 единицы техники - Киевавтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Для уборки и вывоза снега в столице привлечено 54 бригады и 262 единицы техники, сообщила на странице в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор", передает УНН.
"Уборка и вывоз снега с улиц и дорог столицы обеспечивают 262 единицы снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в "Киевавтодоре" уточнили, что к уборке улично-дорожной сети от снега днем привлечено 54 бригады с ручной уборки в составе 376 человек, которые работают над очисткой остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам и тротуарам, которые содержатся предприятиями корпорации.
К очистке тротуаров, по данным корпорации, также привлечена снегоуборочная техника.
"Напомним, что за последние сутки с улично-дорожной сети столицы вывезено почти 6,5 тыс. т снега, а с начала осенне-зимнего периода вывезено более 32 тыс. т снега", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники продолжат работы на улично-дорожной сети столицы до полного очищения от снега балансовых участков дорог и тротуаров. Снег вывозят на площадки для временного накопления снега.