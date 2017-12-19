До прибирання Києва після снігопаду залучили військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. До прибирання Києва після снігопаду залучили підрозділи Міноборони. Про це повідомляє прес-служба КМДА за підсумками засідання міського оперативного штабу з ліквідації негоди, передає УНН.
"За попередню добу у столиці випало близько 30 см снігу, що складає третину місячної норми. Міські комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі другу добу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що задіяно 328 одиниць техніки комунальної корпорації "Київавтодор", 160 тракторів та малої механізації комунальних житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕД), 80 одиниць техніки комунального об'єднання "Київзеленбуд" та інших підприємств. Загалом у столиці курсує понад 600 спеціалізованих авто. Також працюють тягачі, які призначені визволяти авто, що застрягли в місцях ускладненого трафіку.
"Працює 3,8 тисяч працівників ЖЕД, 438 працівників "Київавтодору", а також до прибирання залучені підрозділи Міноборони", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, передусім здійснюється прибирання магістральних вулиць, після чого снігоприбиральна техніка переходить на другорядні вулиці.
У КМДА наголосили, що припарковані на проїжджій частині автомобілі, які заважають руху спеціалізованої техніки, будуть евакуйовані.
Нагадаємо, вантажівки почали поступово пускати до Києва.