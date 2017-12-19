К уборке Киева после снегопада привлекли военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. К уборке Киева после снегопада привлекли подразделения Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА по итогам заседания городского оперативного штаба по ликвидации непогоды, передает УНН.
"За минувшие сутки в столице выпало около 30 см снега, что составляет треть месячной нормы. Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что задействовано 328 единиц техники коммунальной корпорации "Киевавтодор", 160 тракторов и малой механизации коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), 80 единиц техники коммунального объединения "Киевзеленстрой" и других предприятий. Всего в столице курсирует более 600 специализированных авто. Также работают тягачи, предназначенные для освобождения автомобилей, застрявших в местах затрудненного трафика.
"Работает 3800 работников ЖЭУ, 438 работников "Киевавтодора", а также к уборке привлечены подразделения Минобороны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, прежде всего осуществляется уборка магистральных улиц, после чего снегоуборочная техника переходит на второстепенные улицы.
В КГГА отметили, что припаркованные на проезжей части автомобили, а также те, которые мешают движению специализированной техники, будут эвакуированы.
Напомним, грузовики начали постепенно пускать в Киев.