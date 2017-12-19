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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74477 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 89023 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91648 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110135 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104950 просмотра

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К уборке Киева после снегопада привлекли военных

К уборке Киева после снегопада привлекли военных

Киев  •  УНН

 • 12138 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. К уборке Киева после снегопада привлекли подразделения Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА по итогам заседания городского оперативного штаба по ликвидации непогоды, передает УНН.

"За минувшие сутки в столице выпало около 30 см снега, что составляет треть месячной нормы. Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задействовано 328 единиц техники коммунальной корпорации "Киевавтодор", 160 тракторов и малой механизации коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), 80 единиц техники коммунального объединения "Киевзеленстрой" и других предприятий. Всего в столице курсирует более 600 специализированных авто. Также работают тягачи, предназначенные для освобождения автомобилей, застрявших в местах затрудненного трафика.

"Работает 3800 работников ЖЭУ, 438 работников "Киевавтодора", а также к уборке привлечены подразделения Минобороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прежде всего осуществляется уборка магистральных улиц, после чего снегоуборочная техника переходит на второстепенные улицы.

В КГГА отметили, что припаркованные на проезжей части автомобили, а также те, которые мешают движению специализированной техники, будут эвакуированы.

Напомним, грузовики начали постепенно пускать в Киев.

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