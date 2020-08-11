До послаблення карантину не готові 9 регіонів – МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, за останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях.



