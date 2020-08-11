До послаблення карантину не готові 9 регіонів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 11 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 9 регіонів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, за останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях.