К ослаблению карантина не готовы 9 регионов - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По состоянию на 11 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 9 регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Как сообщал УНН, за последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксирована во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях.