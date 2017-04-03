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До порту Одеси прибули кораблі однієї з країн НАТО

До порту Одеси прибули кораблі однієї з країн НАТО

Київ • УНН

 • 11946 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. До порту міста Одеса прибули кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки — фрегат TCG “GAZIANTEP” і корвет TCG “HEYBELIADA”. Про це повідомляє прес-центр Військово-Морських сил Збройних Сил України, передає УНН.

“До порту Одеси з дружнім візитом прибули кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки — фрегат TCG "GAZIANTEP" і корвет TCG "HEYBELIADA". Кораблі ошвартовані біля одного з причалів морського вокзалу Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України". Згідно з програмою візиту, 3 і 4 квітня з 14 до 16 години одесити й гості міста матимуть змогу відвідати кораблі з екскурсіями”, — йдеться у повідомленні.

Командування загону і командири кораблів сьогодні здійснили протокольні візити до командування ВМС ЗСУ і Одеської обласної державної адміністрації.

Програмою перебування кораблів в Одесі передбачається культурна програма для членів екіпажів турецьких кораблів — екскурсія містом.

Як повідомляв УНН, 17 березня кораблі НАТО прибули до порту Одеси.

Українські Національні Новини

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