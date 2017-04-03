В порт Одессы прибыли корабли одной из стран НАТО

“В порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли ВМС Турецкой Республики — фрегат TCG „GAZIANTEP“ и корвет TCG „HEYBELIADA“. Корабли ошвартованные у одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП „Администрация морских портов Украины“. Согласно программе визита, 3 и 4 апреля с 14 до 16 часов одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями”, — говорится в сообщении.

Командование отряда и командиры кораблей сегодня осуществили протокольные визиты к командованию ВМС ВСУ и Одесской областной государственной администрации.

Программой пребывания кораблей в Одессе предполагается культурная программа для членов экипажей турецких кораблей — экскурсия по городу.

Как сообщал УНН, 17 марта корабли НАТО прибыли в порт Одессы.