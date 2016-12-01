До поліції надійшло повідомлення про замінування Апеляційного суду в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліцейські перевіряють інформацію про замінування будівлі Апеляційного суду в Одесі, розпочалася евакуація людей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
О 9.50 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду заміновано.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.
Наразі вживаються заходи щодо евакуації з приміщень відвідувачів і працівників суду, а також встановлення особи правопорушника.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.