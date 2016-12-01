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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе

Киев • УНН

 • 6567 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полицейские проверяют информацию о заминировании здания Апелляционного суда в Одессе, началась эвакуация людей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе

В 9.50 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировано.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.

Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Украинские Национальные Новости

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