В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе

В 9.50 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировано.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.

Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.