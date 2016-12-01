В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полицейские проверяют информацию о заминировании здания Апелляционного суда в Одессе, началась эвакуация людей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
В 9.50 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировано.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.
Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установления личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.