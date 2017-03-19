До поліції Києва наберуть 1270 нових патрульних

Як повідомляється, набиратимуть кандидатів на 1270 вакансій.

У понеділок цьому буде присвячена прес-конференція за участю керівництва Національної поліції, Департаменту патрульної поліції та Київського міського голови.

Як повідомляв УНН, 17 березня співробітники прокуратури Київської області та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримали двох працівників поліції Київщини, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв.