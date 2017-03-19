В полицию Киева наберут 1270 новых патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве начинается набор в патрульную полицию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Как сообщается, будут набирать кандидатов на 1270 вакансий.
В понедельник этому будет посвящена пресс-конференция с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и Киевского городского головы.
Как сообщал УНН, 17 марта сотрудники прокуратуры Киевской области и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух работников полиции Киевской области, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.