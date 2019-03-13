До окупованого Криму навідається група французьких політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Група французьких політиків на чолі з екс-парламентарем Тьєррі Маріані з асоціації "Франко-російський діалог" прибудуть до Криму для святкування річниці окупації півострова. Про це повідомляє видання окупаційного уряду Криму, передає УНН.
Візіт делегації французьких парламентарів триватиме з 13 до 16 березня. Політики долучаться до заходів з нагоди російської окупації. Зазначається, що французи відвідають дитячий центр "Артек", набережну Ялти та французьке військове кладовище у Севастополі.
Також французькі політики зустрінуться з окупаційними депутатами Криму. Зазначається, що зустріч відбудеться за участю двох неназваних голів суб'єктів Російської Федерації.
Маріані вже неодноразово був на півострові після російської окупації - вперше він незаконно прибув до Криму в 2015 році разом із групою французьких політиків. Пізніше Маріані відвідував вибори окупаціного губернатора Севастополя та "Форум друзів Криму" в Лівадії.
Як повідомляв УНН, Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.
Нагадаємо, Франція не визнає анексію Криму Росією, і вважає, що поїздки чи заяви, до яких не причетна французька влада, не мають ставити під сумнів цю позицію.