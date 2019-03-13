Оккупированный Крым посетит группа французских политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Группа французских политиков во главе с экс-парламентарием Тьерри Мариани из ассоциации "Франко-российский диалог" прибудут в Крым для празднования годовщины оккупации полуострова. Об этом сообщает издание оккупационного правительства Крыма, передает УНН.
Визит делегации французских парламентариев продлится с 13 по 16 марта. Политики присоединятся к мероприятиям по случаю российской оккупации. Отмечается, что французы посетят детский центр "Артек", набережную Ялты и французское военное кладбище в Севастополе.
Также французские политики встретятся с оккупационными депутатами Крыма. Отмечается, что встреча состоится при участии двух неназванных глав субъектов Российской Федерации.
Мариани уже неоднократно бывал на полуострове после российской оккупации - впервые он незаконно прибыл в Крым в 2015 году вместе с группой французских политиков. Позже Мариани посещал выборы окупациного губернатора Севастополя и "Форум друзей Крыма" в Ливадии.
Как сообщал УНН, Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
Напомним, Франция не признает аннексию Крыма Россией, и считает, что поездки или заявления, к которым не причастна французская власть, не могут ставить под сомнение эту позицию.