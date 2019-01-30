До ОБСЄ передали інформацію щодо ймовірно закатованих українців в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Українська сторона у Мінську надала ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких бойовики ОРДЛО протягом останніх років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують. Є підстави остерігатися, що деякі заручники могли бути закатовані в тюрмах окупованих територій, написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
"Українська сторона підняла ще одне питання: в нас є всі підстави остерігатися, що деякі наші заручники могли бути закатовані в тюрмах окупованих територій. Ми надали ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких ОРДЛО протягом цих років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують", - написала Геращенко.
Вона також зазначила, що Україна у ТКГ вимагає повної інформації про долі цих людей.
Як повідомляв УНН, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.