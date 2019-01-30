К ОБСЕ передали информацию о вероятно замученных украинцах в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинская сторона в Минске предоставила ОБСЕ информацию о 13 граждан, которых боевики ОРДЛО в последние годы включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Есть основания опасаться, что некоторые заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий, написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.
"Украинская сторона подняла еще один вопрос: у нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 граждан, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают", - написала Геращенко.
Она также отметила, что Украина в ТКГ требует полной информации о судьбах этих людей.
Как сообщал УНН, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.