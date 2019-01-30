К ОБСЕ передали информацию о вероятно замученных украинцах в ОРДЛО

"Украинская сторона подняла еще один вопрос: у нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 граждан, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают", - написала Геращенко.

Она также отметила, что Украина в ТКГ требует полной информации о судьбах этих людей.

Как сообщал УНН, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



