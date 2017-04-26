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До МВС надійшли заяви про корупцію у НАЗК – А.Аваков

До МВС надійшли заяви про корупцію у НАЗК – А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Міністерство внутрішніх справ надійшли звернення щодо корупції у Національному агентстві з запобігання корупції. Про це під час засідання КМУ заявив голова МВС Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

“Від вас (В.Гройсмана — ред.) прийшов лист, яким до вас звертається пані Корчак з проханням і вимогою провести розслідування відносно діяльності пана Радецького і пана Рябошапки і мало не відсторонити їх від роботи”, — сказав А.Аваков.

За його словами, в МВС від НАЗК прийшов лист від одного із керівників департаменту щодо запобігання правопорушення, пов’язаного з корупцією в НАЗК.

“Цей керівник департаменту пише тут і надає 311 аркушів додатку для того, щоб ми склали протокол про корупцію відносно пана Радецького. Мова йде про те, що своїми діями пан Радецький, як тут пишуть, дав перевагу деяким суддям, які його попередньо перед цим судили в суді і виправдали”, — сказав А.Аваков.

Крім того, за його словами, до МВС також звернувся нардеп Сергій Лещенко з листом, у якому є факти, що підтвердилися після відповідної перевірки правоохоронцями щодо діяльності Н.Корчак і Р.Радецького з приводу нарахування необґрунтованих премій та надбавок і виплат.

“Зарплата голови НАЗК Корчак за жовтень склала 121 234 грн, при тому, що оклад становив 29 тис., надбавка за вислугу років 50%, надбавка за інтенсивність праці 100%, премія за жовтень — 60%, додатково на відрядження 30 тис. грн. Крім того, за жовтень пан Радецький отримав 239 тис. зарплати. З них оплати за окладом — 28 тис. грн, все інше надбавки... премія за жовтень 170%”, — пояснив А.Аваков.

“Що мені з цим робити?”, — сказав міністр, додавши, що тепер необхідно скласти протоколи про корупцію на членів Нацагентства з запобігання корупції.

Як повідомляв УНН, 21 квітня Н.Корчак заявила, що готова піти з посади голови НАЗК.

Українські Національні Новини

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