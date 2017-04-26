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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19444 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79694 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140677 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111023 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112902 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110146 просмотра

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В МВД поступили заявления о коррупции в НАПК - А.Аваков

В МВД поступили заявления о коррупции в НАПК - А.Аваков

Киев  •  УНН

 • 26733 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерство внутренних дел поступили обращения о коррупции в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Об этом во время заседания КМУ заявил глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"От вас (В.Гройсмана - ред.) пришло письмо, которым к вам обращается госпожа Корчак с просьбой и требованием провести расследование в отношении деятельности господина Радецкого и господина Рябошапки и едва ли не отстранить их от работы", - сказал А.Аваков.

По его словам, в МВД от НАПК пришло письмо от одного из руководителей департамента по предотвращению правонарушения, связанного с коррупцией в НАПК.

"Этот руководитель департамента пишет здесь и предоставляет 311 листов приложения для того, чтобы мы составили протокол о коррупции в отношении господина Радецкого. Речь идет о том, что своими действиями господин Радецкий, как здесь пишут, дал преимущество некоторым судьям, которые его предварительно перед этим судили в суде и оправдали", - сказал А.Аваков.

Кроме того, по его словам, в МВД также обратился нардеп Сергей Лещенко с письмом, в котором есть факты, которые подтвердились после соответствующей проверки правоохранителями о деятельности Н.Корчак и Р.Радецького по поводу начисления необоснованных премий и надбавок и выплат.

"Зарплата председателя НАПК Корчак за октябрь составила 121 234 грн, при том, что оклад составлял 29 тыс., надбавка за выслугу лет 50%, надбавка за интенсивность труда 100%, премия за октябрь - 60%, дополнительно командировочных 30 тыс. грн. Кроме того, за октябрь господин Радецкий получил 239 тыс. зарплаты. Из них оплаты по окладу - 28 тыс. грн, все остальное надбавки ... премия за октябрь 170%", - пояснил А.Аваков.

"Что мне с этим делать?", - сказал министр, добавив, что теперь необходимо составить протоколы о коррупции на членов Нацагентства по предупреждению коррупции.

Как сообщал УНН, 21 апреля Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности председателя НАПК.

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