В МВД поступили заявления о коррупции в НАПК - А.Аваков

"От вас (В.Гройсмана - ред.) пришло письмо, которым к вам обращается госпожа Корчак с просьбой и требованием провести расследование в отношении деятельности господина Радецкого и господина Рябошапки и едва ли не отстранить их от работы", - сказал А.Аваков.

По его словам, в МВД от НАПК пришло письмо от одного из руководителей департамента по предотвращению правонарушения, связанного с коррупцией в НАПК.

"Этот руководитель департамента пишет здесь и предоставляет 311 листов приложения для того, чтобы мы составили протокол о коррупции в отношении господина Радецкого. Речь идет о том, что своими действиями господин Радецкий, как здесь пишут, дал преимущество некоторым судьям, которые его предварительно перед этим судили в суде и оправдали", - сказал А.Аваков.

Кроме того, по его словам, в МВД также обратился нардеп Сергей Лещенко с письмом, в котором есть факты, которые подтвердились после соответствующей проверки правоохранителями о деятельности Н.Корчак и Р.Радецького по поводу начисления необоснованных премий и надбавок и выплат.

"Зарплата председателя НАПК Корчак за октябрь составила 121 234 грн, при том, что оклад составлял 29 тыс., надбавка за выслугу лет 50%, надбавка за интенсивность труда 100%, премия за октябрь - 60%, дополнительно командировочных 30 тыс. грн. Кроме того, за октябрь господин Радецкий получил 239 тыс. зарплаты. Из них оплаты по окладу - 28 тыс. грн, все остальное надбавки ... премия за октябрь 170%", - пояснил А.Аваков.

"Что мне с этим делать?", - сказал министр, добавив, что теперь необходимо составить протоколы о коррупции на членов Нацагентства по предупреждению коррупции.

Как сообщал УНН, 21 апреля Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности председателя НАПК.