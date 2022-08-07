До моргів Київщини надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України - поліція

Деталі

Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими, повідомляє поліція.

З метою ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

"Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в «Viber», «WhatsApp», «Telegram» на цей номер +380936684014, важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей", - зазначають правоохоронці.

Інформація для ідентифікаціїї тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:



Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;



Зріст, розмір взуття, розмір одягу;



Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);



Фото зниклої особи;



Татуювання (детальний опис) - фото;



Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);



Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);



Номер телефону яким користувалась зникла особа;



Номер телефону контактної особи.



Відправляйте дане повідомлення в смс, або «Viber», «WhatsApp», «Telegram» на номер +380936684014.