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В морги Киевской области поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины - полиция

В морги Киевской области поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины - полиция

Киев • УНН

 • 133577 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината «Азовсталь», передает УНН со ссылкой на сообщение правоохранителей в Facebook.

Детали

Тела осмотрены, однако большинство из них остаются неустановленными, сообщает полиция.

В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и спецномер телефона для поиска родных.

"Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс, или сообщение в «Viber», «WhatsApp», «Telegram» на этот номер +380936684014, важно добавить фото, в том числе особые приметы, татуировки, личных вещей", - отмечают правоохранители.

Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении следователям:

  • Фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;
  • Рост, размер обуви, размер одежды;
  • Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
  • Фото пропавшего человека;
  • Татуировка (подробное описание) – фото;
  • Особые приметы облика (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
  • Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);
  • Номер телефона которым пользовалось пропавшее лицо;
  • Номер телефона контактного лица.

Отправляйте данное сообщение в смс, или «Viber», «WhatsApp». «Telegram» на номер +380936684014.

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