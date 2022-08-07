В морги Киевской области поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината «Азовсталь», передает УНН со ссылкой на сообщение правоохранителей в Facebook.
Детали
Тела осмотрены, однако большинство из них остаются неустановленными, сообщает полиция.
В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и спецномер телефона для поиска родных.
"Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс, или сообщение в «Viber», «WhatsApp», «Telegram» на этот номер +380936684014, важно добавить фото, в том числе особые приметы, татуировки, личных вещей", - отмечают правоохранители.
Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении следователям:
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- Фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;
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- Рост, размер обуви, размер одежды;
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- Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
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- Фото пропавшего человека;
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- Татуировка (подробное описание) – фото;
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- Особые приметы облика (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
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- Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);
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- Номер телефона которым пользовалось пропавшее лицо;
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- Номер телефона контактного лица.
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Отправляйте данное сообщение в смс, или «Viber», «WhatsApp». «Telegram» на номер +380936684014.