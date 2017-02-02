До мобільних груп запобігання АЧС входитимуть працівники Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З метою недопущення та припинення порушень ветеринарно-санітарного законодавства в Україні, на сьогодні за сприяння Держпродспоживслужби у Мінагрополітики йде робота над створенням міжвідомчих мобільних груп, передає УНН.
Задля створення таких груп КМУ має прийняти відповідну постанову. Текст проекту Положення до нього “про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства” оприлюднила Держпродспоживслужба України.
Так, згідно із документом, міжвідомчі мобільні групи для боротьби з АЧС складатимуться з представників Держпродспоживслужби та Національної поліції.
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Вказані групи планується наділити наступними повноваженнями: запобігання, виявлення або припинення порушень ветеринарно-санітарного законодавства, в тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження та узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення ветеринарно-санітарного законодавства, обробка та аналіз такої інформації.
Членів мобільної групи з метою організації своєї діяльності планується наділити правом запитувати в установленому порядку у центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; у разі наявності підозри щодо розповсюдження інфекції безперешкодного доступу на підконтрольні об’єкти, зупиняти транспортні засоби, проводити огляд, відбір зразків товарів та направляти їх для проведення досліджень, експертиз; у разі необхідності залучати посадових осіб органів державної влади, служб та розробляти плани — завдання щодо здійснення заходів з усунення порушень ветеринарно-санітарного законодавства.
Координацію та контроль за діяльністю мобільної групи планується покласти на Держпродспоживслужбу.
Нагадаємо, проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий.
При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.