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В мобильные группы предотвращения АЧС будут входить работники Нацполиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. С целью недопущения и пресечения нарушений ветеринарного законодательства в Украине, на сегодня при содействии Госпродпотребслужбы в Минагрополитики идет работа над созданием межведомственных мобильных групп, передает УНН.

В мобильные группы предотвращения АЧС будут входить работники Нацполиции

Для создания таких групп КМУ должен принять соответствующее постановление. Текст проекта Положения к нему "о Межведомственной мобильной группе по предотвращению и выявлению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства" обнародовала Госпродпотребслужба Украины.

Так, согласно документу, межведомственные мобильные группы для борьбы с АЧС будут состоять из представителей Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос создания мобильных групп реагирования на АЧС является очень актуальным

Указанные группы планируется наделить следующими полномочиями: предотвращение, выявление или прекращение нарушений ветеринарно-санитарного законодательства, в том числе по вопросам контроля при перемещении животных и пищевых продуктов животного происхождения и обобщение оперативной и аналитической информации о возможных нарушениях ветеринарно-санитарного законодательства, обработка и анализ такой информации.

Членов мобильной группы с целью организации своей деятельности планируется наделить правом запрашивать в установленном порядке в центральных и местных органов исполнительной власти информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач; при наличии подозрения относительно распространения инфекции беспрепятственного доступа на подконтрольные объекты, останавливать транспортные средства, производить досмотр, отбор образцов товаров и направлять их для проведения исследований, экспертиз; в случае необходимости привлекать должностных лиц органов государственной власти, служб и разрабатывать планы - задачи по осуществлению мероприятий по устранению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства.

Координацию и контроль за деятельностью мобильной группы планируется возложить на Госпродпотребслужбу.

Напомним, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

Также напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

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