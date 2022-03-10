До Маріуполя вирушили автобуси для евакуації населення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. До Маріуполя із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації мирних жителі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує УНН .
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"Із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації з Маріуполя. Також гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти", — написав Тимошенко.
Нагадаємо
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
10 березня зранку росіяни знову обстріляли місто Маріуполь з літаків. Було відомо про одного загиблого.